Ebola en RDC : un vaccin contre une autre souche testé face à la propagation record

Face à une épidémie d’Ebola qui s’étend à une vitesse six à huit fois supérieure à tout précédent historique, les autorités sanitaires africaines ont annoncé le recours à un vaccin conçu contre une souche différente du virus, faute de traitement spécifique au variant Bundibugyo.

L’épidémie d’Ebola qui frappe l’est de la République démocratique du Congo depuis la mi-mai a déjà causé 1 801 morts confirmés, sur un total de 3 973 cas recensés à la date de mardi. Déclarée il y a moins de deux mois, elle est déjà la deuxième plus importante jamais enregistrée. Le directeur général de l’Africa CDC, Jean Kaseya, a présenté ces chiffres lors d’une visioconférence tenue depuis Brazzaville, au Congo voisin, au lendemain d’une rencontre avec le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à Kinshasa.

La souche en cause, dite Bundibugyo, était jusqu’ici considérée comme rare. Aucun vaccin ni traitement reconnu n’existe contre elle. L’Africa CDC a néanmoins décidé de déployer le vaccin développé contre la souche Zaire, plus connue. Lors des tests limités conduits jusqu’à présent, les personnes vaccinées ont présenté certains symptômes, mais aucune n’est décédée. « Cela signifie qu’il existe un niveau de protection », a déclaré Kaseya. L’extension de l’usage de l’antiviral remdésivir dans les zones touchées est également prévue. L’Ouganda, qui a déclaré avoir éradiqué les quelques cas apparus sur son territoire cette année, a traité 20 patients avec ce médicament et n’a enregistré que deux décès.

La vitesse de propagation inquiète profondément les épidémiologistes. Comparée à la grande épidémie d’Afrique de l’Ouest de 2014-2016, la plus meurtrière jamais documentée, la souche actuelle provoque des décès six fois plus vite. Les cas sont désormais répartis dans 51 zones de santé, contre neuf en mai. Le ratio de contamination au sein des réseaux de contact tracing est particulièrement alarmant : lors de l’épidémie Zaire de 2018-2020 en RDC, un cas confirmé était identifié pour 57 contacts suivis ; cette année, ce rapport est d’un cas pour dix contacts. Kaseya a estimé que toute personne se trouvant à Bunia ou dans la région de l’Ituri devait désormais être considérée comme un contact potentiel.

Face à cette dynamique, l’Africa CDC et l’OMS ont annoncé le lancement d’études pour déterminer si le virus est en train de muter ou présente une autre anomalie. « Il est temps que l’OMS et l’Africa CDC conduisent des études pour vérifier qu’il n’y a pas de problème supplémentaire, ou peut-être que le virus ne mute pas, car le niveau de gravité de cette épidémie Bundibugyo est sans précédent », a déclaré Kaseya. Le professeur Placide Mbala, de l’Africa CDC, a précisé que tout déploiement initial du vaccin resterait un essai de taille limitée, dans une région reculée proche de zones de conflit actif.

La situation est compliquée par des mouvements de grève dans les zones les plus touchées : des personnels de santé protestent contre des salaires impayés ou insuffisants, au moment même où les équipes médicales signalent un taux d’infection inhabituellement élevé parmi les soignants.

Par ailleurs, près de Kinshasa, les autorités ont intercepté une embarcation fluviale à Maluku, au nord-est de la capitale, après le décès d’un passager présentant des symptômes évocateurs d’Ebola. Un laboratoire mobile a été déployé à bord pour procéder à des tests de précaution sur les plus de 300 personnes présentes. Kaseya a indiqué que le bateau provenait de la province de Mongala, où aucun cas d’Ebola n’a été signalé, contredisant des informations initiales qui le faisaient venir de Kisangani, dans la province de Tshopo, zone affectée. Les résultats des analyses restaient en attente.