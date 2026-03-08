Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a été enregistré dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-ouest de la Grèce. La secousse, ressentie notamment dans la région d’Ioannina, en Épire, n’a fait aucune victime selon les premières informations des autorités.

Le séisme s’est produit vers 03h32 GMT. Son épicentre a été localisé près de la commune de Leptokarya, à une profondeur d’environ 14 kilomètres, d’après la station sismographique de Thessalonique.

Des répliques et quelques perturbations

Plus d’une dizaine de répliques, comprises entre 2,5 et 4,6 de magnitude, ont été enregistrées dans les heures suivant la secousse principale. Les autorités locales ont signalé quelques éboulements rocheux sur l’autoroute Egnatia, ainsi que des coupures d’électricité dans certaines zones de la région d’Ioannina.

Le courant a progressivement été rétabli et aucun dégât majeur n’a été signalé. Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée orientale, la Grèce est régulièrement touchée par des tremblements de terre.