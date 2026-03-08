Douze ans après la disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines, les nouvelles recherches menées dans le sud de l’océan Indien n’ont finalement donné aucun résultat. Le ministère malaisien des Transports a annoncé ce dimanche 8 mars 2026 que l’opération lancée fin décembre avait été interrompue sans permettre de localiser l’épave de l’appareil.

Le 8 mars 2014, un Boeing 777 reliant Kuala Lumpur à Pékin disparaissait soudainement des radars avec 239 personnes à bord, dont 227 passagers et 12 membres d’équipage. Malgré plusieurs années d’enquête et d’importantes opérations de recherche, ni l’avion ni les boîtes noires n’ont été retrouvés, faisant de cette affaire l’un des plus grands mystères de l’aviation civile.

Des recherches relancées fin 2025

Après un accord avec la Malaisie, l’entreprise d’exploration maritime Ocean Infinity avait relancé les recherches le 31 décembre 2025 dans une zone du sud de l’océan Indien jugée comme la plus probable pour retrouver l’appareil. La mission devait durer jusqu’à 55 jours.

Mais selon les autorités malaisiennes, la phase active des recherches s’est achevée le 23 janvier 2026 sans qu’aucune trace de l’avion ne soit identifiée. Le gouvernement a assuré qu’il continuerait à tenir les familles informées de toute nouvelle information concernant l’enquête.

La colère des familles de victimes

L’annonce a suscité la frustration des proches des passagers, notamment en Chine. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, plusieurs familles ont dénoncé un manque de communication de la part des autorités.

Elles affirment ne plus avoir reçu de compte rendu sur l’avancée des recherches depuis la mi-janvier et disent être restées sans réponse malgré plusieurs tentatives de contact avec le ministère malaisien des Transports.

Les proches des victimes demandent désormais au gouvernement de prolonger le contrat avec Ocean Infinity afin de poursuivre les recherches. L’association Voice370, qui représente plusieurs familles de passagers, a également appelé les autorités à ouvrir la mission à d’autres sociétés d’exploration maritime intéressées.