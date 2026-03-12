Une importante intervention policière a eu ce jeudi devant la synagogue Temple Israel, située à West Bloomfield, dans la banlieue de Detroit, dans l’État du Michigan. Un véhicule a délibérément foncé dans le bâtiment religieux.

Le conducteur a percuté volontairement la synagogue avant que des coups de feu ne soient signalés sur place. Les adjoints du bureau du shérif du comté d’Oakland ont rapidement qualifié la situation d’« incident actif », entraînant une mobilisation importante des forces de l’ordre.

D’après les premières informations rapportées notamment par Reuters, un véhicule a percuté l’édifice et « des coups de feu ont été tirés après l’impact », provoquant une intervention policière d’urgence dans ce qui a été décrit comme une « situation active » par les autorités.

Un véhicule incendié après l’impact

Les premières constatations indiquent que la voiture impliquée dans l’attaque a pris feu peu après avoir percuté la synagogue. Des images de la scène diffusées par les médias locaux montrent les services d’urgence intervenant autour du véhicule incendié devant le bâtiment.

Les responsables du comté ont déclaré que « l’accident semble intentionnel », une évaluation préliminaire rapportée par plusieurs médias américains dont Associated Press et CBS News.

Les forces de l’ordre ont rapidement établi un périmètre de sécurité autour du lieu de culte pendant que les équipes d’intervention inspectaient la zone et sécurisaient les bâtiments voisins.

Le suspect abattu par la sécurité de la synagogue

Le suspect aurait été abattu par l’équipe de sécurité de la synagogue après le drame. Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué l’identité de l’homme ni les circonstances exactes de la confrontation armée.

La sécurité a permis de neutraliser rapidement la menace, évitant potentiellement un bilan plus lourd.