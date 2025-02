5 signes inattendus d’une carence en vitamine D

En hiver, le manque de lumière solaire réduit la production de vitamine D, augmentant ainsi les risques de carence. Selon la Cleveland Clinic, cette insuffisance est courante, soulignant l’importance de la vitamine D pour la santé générale.



La vitamine D joue un rôle crucial, non seulement dans le renforcement des os et l’absorption du calcium, mais aussi dans le soutien du système immunitaire, l’amélioration de l’humeur, ainsi que dans la fonction musculaire et nerveuse.



Il est donc essentiel de connaître les signes d’une carence et de savoir comment y remédier.



D’après l’Institut national de la santé (NIH), les adultes en bonne santé de moins de 71 ans devraient consommer quotidiennement 15 microgrammes (600 UI) de vitamine D, par le biais d’aliments enrichis, de l’exposition au soleil, ou de suppléments si nécessaire.



Symptômes d’une carence en vitamine D

Bien que le test sanguin soit le moyen le plus fiable pour diagnostiquer cette carence, certains symptômes peuvent indiquer des niveaux insuffisants de vitamine D. Voici cinq signes à surveiller, selon Everydayhealth :



Fatigue : La fatigue excessive est un des symptômes les plus fréquents d’une carence. Des études ont montré un lien entre la somnolence et de faibles niveaux de vitamine D. Les suppléments peuvent réduire cette sensation de fatigue par rapport à un placebo.



Fractures osseuses : Une guérison lente des fractures peut être un signe de carence, car la vitamine D est indispensable pour l’absorption du calcium essentiel à la santé osseuse. Des niveaux suffisants de vitamine D et de calcium sont essentiels pour prévenir des maladies comme l’ostéoporose, d’après la Mayo Clinic.



Système immunitaire affaibli : La vitamine D joue un rôle clé dans la défense de l’organisme. Son manque peut rendre plus vulnérable aux infections.Avant l’ère des antibiotiques, elle était utilisée pour traiter des affections telles que la tuberculose, selon l’École de santé publique de Harvard. Si vous êtes souvent malade, cela pourrait être dû à une carence en vitamine D.



Douleurs musculaires : Une carence en vitamine D peut provoquer des douleurs musculaires, et un test sanguin peut confirmer si cette carence en est la cause. Dans ce cas, des suppléments peuvent être suggérés pour soulager la douleur et améliorer la force musculaire.



Chute de cheveux : La perte de cheveux peut également être liée à un manque de vitamine D, en particulier chez les femmes, surtout celles de plus de 70 ans, où plus de 55 % sont affectées.



Les vitamines jouent un rôle clé dans le renforcement du corps et du système immunitaire. Un diagnostic précoce et un traitement approprié de la carence en vitamine D, que ce soit par une exposition modérée au soleil, des aliments enrichis ou des suppléments sous surveillance médicale, sont cruciaux pour maintenir une bonne santé.



Si vous présentez ces symptômes, il est essentiel de consulter un médecin pour passer les tests nécessaires et obtenir le traitement approprié.