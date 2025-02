Un couple brésilien établit un record pour la durée de mariage la plus longue

Manuel Angilhem Dino et Maria de Souza Dino, un couple brésilien, ont officiellement fait leur entrée dans le Livre Guinness des records en tant que couple ayant vécu le plus longtemps en mariage.

Selon l’agence « United Press International », leur mariage de 84 ans et 77 jours a été validé lors de la Saint-Valentin avec l’assistance de LongeviQuest, une organisation spécialisée dans l’étude des centenaires.

Manuel et Maria se sont rencontrés en 1936 et se sont unis en 1940 à l’église Boa Ventura dans l’État de Ceará, au Brésil. Pendant leur vie commune, ils ont élevé 13 enfants et sont devenus les grands-parents de 55 petits-enfants, 54 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-enfants.

L’agence a précisé : « Leur histoire, marquée par l’amour et la fidélité, inspire non seulement leur grande famille, mais aussi des personnes à travers le monde. »

Les représentants du Livre Guinness des records ont souligné que cette longévité de mariage constitue un accomplissement rare et remarquable, méritant une attention particulière.