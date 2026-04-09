“The Testaments” : la suite de La Servante écarlate prolonge une dystopie toujours aussi troublante

Très attendue depuis la fin de La Servante écarlate, la série The Testaments est enfin disponible sur Disney+. Adaptée du roman de Margaret Atwood publié en 2019, cette suite nous replonge dans l’univers de Gilead, plusieurs années après les événements de la série originale. Présentée en ouverture du Festival Séries Mania, elle s’impose d’emblée comme l’un des lancements marquants de l’année 2026.

Une nouvelle génération face à Gilead

The Testaments déplace le regard. Là où La Servante écarlate suivait June et les femmes adultes prises dans le système, la série adopte ici le point de vue d’adolescentes nées et élevées à Gilead. Elles n’ont pas connu d’“avant” et ont grandi dans un monde où leur destin semble tracé : mariage, maternité, obéissance.

On suit notamment Agnès, fille d’un commandant, dont le quotidien bascule lorsqu’elle croise Daisy, une jeune fille venue de l’extérieur et liée à la résistance. Ce changement de perspective est l’un des points forts de la série : il permet de montrer l’endoctrinement de l’intérieur, mais aussi les premières fissures dans un système présenté comme parfait.

Une distribution solide et une mise en scène maîtrisée

La série réunit une distribution efficace, à commencer par Ann Dowd qui reprend son rôle de Tante Lydia. À ses côtés, de jeunes actrices comme Chase Infiniti et Lucy Halliday portent le récit avec justesse. Leur jeu, précis et maîtrisé, donne une vraie densité aux personnages, notamment dans la manière dont ils évoluent face à un monde qu’ils commencent à questionner.

La mise en scène est tout aussi maîtrisée. L’esthétique soignée, presque séduisante par moments, contraste volontairement avec la violence du système. Cette opposition fonctionne bien, même si elle peut parfois donner une impression de contrôle un peu trop appuyé. On aurait aimé que certaines scènes laissent davantage de place au chaos ou à l’imprévu, pour renforcer encore l’impact émotionnel.

Une série toujours aussi politique

Comme l’œuvre originale, The Testaments reste profondément ancrée dans des enjeux contemporains. La série met en lumière la construction des jeunes femmes dans un système patriarcal extrême, en écho à des débats bien réels autour des droits des femmes. L’influence de Margaret Atwood reste évidente : son univers, inspiré de faits historiques et sociaux, conserve une résonance particulièrement forte aujourd’hui.

Si le ton adopte par moments des codes plus proches du récit adolescent, la portée politique demeure intacte. La série interroge la transmission, l’endoctrinement et la possibilité de résistance, en montrant comment une nouvelle génération peut, à son tour, remettre en cause un système établi.

Avec The Testaments, l’univers de Gilead prouve qu’il n’a rien perdu de sa force. Une suite solide, cohérente, qui prolonge intelligemment une œuvre déjà majeure, tout en ouvrant de nouvelles perspectives.