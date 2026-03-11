Ça y est, le top départ a retenti : la SNCF a ouvert ce mercredi 11 mars sa billetterie pour une large partie des circulations estivales. Les voyageurs peuvent déjà réserver leurs trajets en TGV Inoui, Ouigo et Lyria du 4 juillet au 12 décembre, et en Intercités du 4 juillet au 16 septembre, selon les informations communiquées par l’entreprise et relayées par franceinfo. Pour beaucoup, c’est le moment où les vacances cessent d’être une idée floue et deviennent une ligne de budget, un horaire, un siège parfois côté couloir, parfois côté fenêtre, selon l’humeur du destin.

Concrètement, SNCF Voyageurs promet de muscler l’offre sur des axes qui saturent dès que le thermomètre grimpe. TGV Inoui annonce jusqu’à huit allers-retours entre Paris et Nice les week-ends de juillet et d’août : de quoi alimenter la grande transhumance vers la Méditerranée, valises à roulettes en tête. Autre renfort annoncé : des dessertes supplémentaires au départ et à destination de Strasbourg, les week-ends jusqu’au 30 août, vers La Rochelle, Quimper et Perpignan trois noms qui sentent l’iode, la vieille pierre ou la chaleur sèche, au choix.

Derrière la promesse estivale, la SNCF glisse aussi un message plus stratégique : le renforcement ne s’arrête pas au sable chaud. Pour 2026, l’entreprise annonce 200 000 places supplémentaires en TGV Inoui vers Marseille et Nice « au printemps et à l’automne », en plus des renforts d’été. Et pour les amateurs d’air plus frais, 60 000 places de plus entre Paris et Annecy, histoire d’alimenter la montée vers les Alpes quand les calendriers scolaires, eux, n’attendent personne.

Plus de trains, mais pas plus de minutes dans la journée

Du côté d’Ouigo, la recette reste la même : du volume, des prix d’appel, et une mécanique bien huilée. La liaison saisonnière à bas prix Paris-Gare de Lyon–Perpignan revient à partir du 30 mars et jusqu’au 12 décembre, avec un aller-retour quotidien. La SNCF annonce aussi une nouvelle liaison en train classique entre Paris et Bordeaux, une option qui parlera à ceux qui préfèrent économiser quelques euros plutôt que quelques heures, ou qui n’ont tout simplement pas envie de jouer des coudes dans les rames les plus demandées.

Autre signal envoyé aux voyageurs qui aiment le rail quand il dort : les trains de nuit Paris-Cerbère deviendront quotidiens du 4 juillet au 31 août, avec des arrêts supplémentaires durant l’été. On y lit une tentative de remettre le train dans la conversation face à la voiture et à l’avion, avec un argument simple : on part le soir, on arrive le matin, et on gagne une nuit d’hôtel. Le confort, lui, dépendra toujours du voisinage et de la capacité de chacun à dormir au rythme des rails.

Enfin, la SNCF promet aussi un renforcement de certaines lignes européennes vers l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse. L’offre s’élargit, les destinations font rêver, mais le vrai juge de paix restera le terrain : prix, régularité, et disponibilité réelle des places quand tout le monde clique au même moment. La billetterie est ouverte, le chronomètre tourne et vous, avez-vous déjà choisi votre quai de départ ?