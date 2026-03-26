Violette, la mère de Loana, sort du silence: «Ma fille est décédée sûrement depuis 12 jours. J’ai du mal à atterrir.»

L’émotion reste immense au lendemain de l’annonce de la mort de Loana. Révélée au grand public en 2001 dans Loft Story, l’ancienne figure de la téléréalité a été retrouvée morte à son domicile de Nice ce mercredi. Elle avait 48 ans. Le parquet de Nice a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et a indiqué que le décès remontait à plusieurs jours.

Violette Petrucciani, 69 ans, a pris la parole: “Ma fille est décédée sûrement depuis 12 jours. J’ai du mal à atterrir. Mais il ne faut pas que je craque. Il faut que je tienne pour elle. Je n’ai toujours pas réalisé.”

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, aucune intervention d’un tiers n’est privilégiée à ce stade. L’enquête s’oriente, pour l’heure, vers l’hypothèse d’une chute en arrière, après la découverte d’une plaie à l’arrière du crâne. Les investigations se poursuivent afin d’établir avec précision les circonstances du décès.