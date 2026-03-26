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Violette, la mère de Loana, sort du silence: «Ma fille est décédée sûrement depuis 12 jours. J’ai du mal à atterrir.»

26 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Violette, la mère de Loana, sort du silence: «Ma fille est décédée sûrement depuis 12 jours. J’ai du mal à atterrir.»

L’émotion reste immense au lendemain de l’annonce de la mort de Loana. Révélée au grand public en 2001 dans Loft Story, l’ancienne figure de la téléréalité a été retrouvée morte à son domicile de Nice ce mercredi. Elle avait 48 ans. Le parquet de Nice a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et a indiqué que le décès remontait à plusieurs jours. 

Violette Petrucciani, 69 ans, a pris la parole: “Ma fille est décédée sûrement depuis 12 jours. J’ai du mal à atterrir. Mais il ne faut pas que je craque. Il faut que je tienne pour elle. Je n’ai toujours pas réalisé.”

Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, aucune intervention d’un tiers n’est privilégiée à ce stade. L’enquête s’oriente, pour l’heure, vers l’hypothèse d’une chute en arrière, après la découverte d’une plaie à l’arrière du crâne. Les investigations se poursuivent afin d’établir avec précision les circonstances du décès. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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