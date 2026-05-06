«Un raté restera toujours un raté» : Cyril Hanouna dézingue Jean-Michel Aphatie

Souvent attaqué par Jean-Michel Aphatie, Cyril Hanouna en a remis une couche sur le chroniqueur de TMC. L’animateur de W9 a comparé son bilan à celui du journaliste, et ça fait mal !

Cyril Hanouna a ainsi déclaré :

« La différence entre lui et moi, c’est que je pense avoir dirigé plus d’entreprises, avec plus de succès, que Jean-Michel Aphatie, qui, lui, malheureusement, est dans l’escalade de l’échec depuis des années et continue à l’être.

Donc, si je peux lui donner un conseil : continue d’être un influenceur sur Twitter et continue à t’enfoncer. Tu sais, moi, j’ai déjà le titre du livre que je ferais sur toi : “Un raté restera toujours un raté” ».

La hache de guerre entre les deux hommes n’est pas prête à être enterrée…