«Un raté restera toujours un raté» : Cyril Hanouna dézingue Jean-Michel Aphatie

Souvent attaqué par Jean-Michel Aphatie, Cyril Hanouna en a remis une couche sur le chroniqueur de TMC. L’animateur de W9 a comparé son bilan à celui du journaliste, et ça fait mal !
Cyril Hanouna a ainsi déclaré :
« La différence entre lui et moi, c’est que je pense avoir dirigé plus d’entreprises, avec plus de succès, que Jean-Michel Aphatie, qui, lui, malheureusement, est dans l’escalade de l’échec depuis des années et continue à l’être.
Donc, si je peux lui donner un conseil : continue d’être un influenceur sur Twitter et continue à t’enfoncer. Tu sais, moi, j’ai déjà le titre du livre que je ferais sur toi : “Un raté restera toujours un raté” ».
La hache de guerre entre les deux hommes n’est pas prête à être enterrée…
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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