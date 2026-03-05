La journaliste Pascale de La Tour du Pin fera son retour à la tête de la matinale de BFMTV à partir du lundi 9 mars. Dans un entretien accordé au Parisien, elle confie avoir été surprise par l’appel de la chaîne d’information en continu, alors qu’elle ne s’attendait pas à reprendre les commandes de ce rendez-vous.

Interrogée sur la manière dont elle a appris son retour, la journaliste explique : « Quand BFMTV m’a rappelée, je suis tombée de l’armoire. »

Un nouveau duo à la tête de « BFM Première »

La chaîne d’information a décidé de modifier l’incarnation de sa matinale « BFM Première ». À compter du 9 mars, Pascale de La Tour du Pin coprésentera l’émission aux côtés du journaliste Mathieu Coache. Ils succéderont à Perrine Storme et Dominique Tenza, qui occupaient cette tranche depuis la rentrée précédente.

Diffusé entre 6 heures et 8h30, ce rendez-vous matinal constitue l’un des programmes stratégiques de la chaîne. Le changement d’équipe est la conséquence d’audiences jugées décevantes pour la nouvelle formule lancée quelques mois plus tôt. Selon Le Parisien, la matinale rassemblait environ 240 000 téléspectateurs en moyenne chaque matin, contre plus de 320 000 un an auparavant.

BFMTV explique que ce nouveau tandem devra accompagner l’actualité politique à venir, notamment les élections municipales et la perspective de l’élection présidentielle de 2027.

Une figure historique de BFMTV

Pour Pascale de La Tour du Pin, ce retour constitue aussi un retour aux sources. La journaliste avait en effet débuté sur la matinale de la chaîne au début des années 2010 et y avait travaillé pendant près d’une décennie.

Elle avait ensuite quitté BFMTV en 2017 pour rejoindre LCI, avant de revenir dans la chaîne d’information en 2021. Deux ans plus tard, elle s’orientait vers le divertissement en rejoignant Cyril Hanouna sur C8, avant de quitter à nouveau l’antenne à la suite de la fermeture de la chaîne.

Depuis la rentrée 2025, la journaliste animait la pré-matinale de RMC, de 5 heures à 7 heures, au sein du même groupe audiovisuel.

« Ils ont fait du bon travail »

Dans son entretien, Pascale de La Tour du Pin a également évoqué les journalistes qu’elle remplace à la tête de la matinale. Elle souligne leur travail et tient à saluer leur investissement à l’antenne : « Ils ont fait du bon travail. »

Son retour à la matinale de BFMTV marque en tout cas un retour assumé à l’information en continu, un format qu’elle connaît bien pour l’avoir incarné pendant de nombreuses années.