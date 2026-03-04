Les directions de CNews et d’Europe 1 ont décidé d’écarter « jusqu’à nouvel ordre » le chroniqueur Jean-Claude Dassier après des déclarations tenues le 2 février dans l’émission 100 % Politique. Les propos, consacrés aux étrangers incarcérés en France, ont été qualifiés de « propos intolérables ».

Une décision prise après l’émission du 2 février

Les faits remontent à l’édition du 2 février de 100 % Politique, programme centré sur l’actualité politique. Au cours du débat, Jean-Claude Dassier a exprimé des positions sur les étrangers emprisonnés en France qui ont suscité des réactions et conduit à cette décision.

«On les jette en Méditerranée »

Lors du débat, alors que l’émission évoquait la question des étrangers emprisonnés en France, Jean‑Claude Dassier a déclaré : « On les jette en… on les met en Méditerranée, on les met où ? » en s’interrogeant sur ce qu’il faudrait faire de ces détenus, avant d’ajouter : « L’Algérie n’en veut pas, la Tunisie n’en veut pas, le Maroc n’en veut pas ».

Dans l’échange, il a insisté sur l’idée d’une politique plus dure avec certains pays du Maghreb, évoquant la difficulté d’expulser des étrangers incarcérés en l’absence d’accords avec leurs pays d’origine, ce qui a suscité l’indignation et le rappel à l’ordre immédiat du présentateur de l’émission.

Le présentateur, Gauthier Le Bret, a réagi en direct en reprenant Dassier, disant notamment : « C’est horrible ce que vous dites… vous ne pouvez pas dire ça, à la télévision, on les jette dans la Méditerranée, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? »

La direction , déjà éprouvée par de nombreuses polémiques, est donc allée plus loin face à la montée de la polémique, retirant Jean-Claude Dassier de l’antenne.