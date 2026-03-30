Mondial 2026 : Christophe Josse et Daniel Bravo commenteront les Bleus sur beIN Sports depuis Paris

La chaîne beIN Sports s’appuiera sur le tandem Christophe Josse–Daniel Bravo pour commenter les matches de l’équipe de France pendant la Coupe du monde 2026.

Un Mondial commenté depuis Paris

La véritable surprise vient surtout des conditions de production. Les commentaires des rencontres seraient assurés depuis Paris, et non depuis les stades répartis entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un choix qui tranche avec l’imaginaire traditionnel des grandes compétitions, où les principaux duos sont généralement envoyés au plus près du terrain.

Cette organisation traduirait une volonté claire de rationaliser la logistique d’un tournoi hors norme. Avec trois pays hôtes, des distances immenses entre les villes et un calendrier particulièrement dense, la Coupe du monde 2026 engendre￼ une problématique ￼ de production considérable pour les diffuseurs. BeIN Sports semble donc privilégier l’efficacité opérationnelle sans renoncer à l’ambition éditoriale.

beIN Sports, au centre du jeu pour le Mondial 2026

beIN Sports a confirmé en février l’acquisition, en France, des droits des Coupes du monde 2026 et 2030. La chaîne payante diffusera ainsi l’intégralité de l’édition 2026, soit les 104 matches de la compétition.

Le tournoi, organisé du 11 juin au 19 juillet 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique, marquera une nouvelle ère avec un format élargi à 48 équipes et 104 rencontres. Autrement dit, jamais une Coupe du monde masculine n’aura proposé une telle ampleur, ni un tel volume de matches à couvrir pour les diffuseurs.

Une bataille télé déjà lancée

Sur le marché français, beIN Sports ne sera toutefois pas seul à occuper le terrain. Le groupe M6 détient de son côté 54 affiches en clair pour l’édition 2026. Résultat : l’été du Mondial se jouera aussi sur le front audiovisuel, entre couverture intégrale côté payant et grandes affiches accessibles au plus grand nombre côté gratuit. À noter que TF1 n’aura aucun match. Un véritable tournant dans l’histoire de la compétition et de l’audiovisuel français. ￼