Fin de Téléfoot sur TF1 : Jean-Michel Larqué fustige un «choix éditorial catastrophique»

La disparition annoncée de Téléfoot de la grille dominicale de TF1 provoque une vive émotion chez Jean-Michel Larqué. Ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, ancien présentateur et ancien consultant de l’émission, Jean-Michel Larqué a réagi avec amertume à l’arrêt du magazine, dont la dernière diffusion est prévue le 14 juin 2026. TF1 a confirmé que Téléfoot s’arrêterait à la rentrée dans sa forme actuelle et que l’émission serait remplacée par un nouveau rendez-vous multisport le dimanche matin.

Une émission historique du football français s’apprête à quitter l’antenne

Créée en 1977, Téléfoot appartient au patrimoine télévisuel du sport en France. Les archives de l’INA situent la première diffusion au 16 septembre 1977 sur TF1, ce qui confirme l’ancienneté exceptionnelle du programme. Au fil des décennies, l’émission s’est imposée comme l’un des rendez-vous emblématiques du football à la télévision, avant d’être incarnée ces dernières saisons par Grégoire Margotton. L’émission, née en 1977, a accueilli sur son plateau de nombreuses figures du football français, parmi lesquelles Jean-Michel Larqué.

Jean-Michel Larqué évoque une disparition qu’il vit comme une agonie

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué a confié que Téléfoot faisait partie de sa vie. Il décrit la fin du programme comme une « lente agonie », en expliquant qu’assister à cette disparition progressive n’a rien de réjouissant.

Jean-Michel Larqué a aussi défendu une certaine idée du football télévisé. Dans son intervention, il estime que le football moderne a tourné le dos à un football populaire. Il a rappelé le travail de Didier Roustan, en saluant la créativité de ses documentaires et la singularité de ses portraits, qu’il décrit comme de véritables œuvres journalistiques.

Pourquoi Jean-Michel Larqué parle d’un choix éditorial catastrophique

Le cœur de la critique formulée par Jean-Michel Larqué vise la stratégie de TF1. Il considère que la chaîne a tourné le dos à ses meilleures audiences en s’éloignant progressivement du football, alors même que ce sport occupait autrefois une place centrale dans les plus gros succès de la chaîne. Jean-Michel Larqué regrette également que TF1 ait abandonné certains droits et choisi de moins mettre en valeur le football, alors que d’autres sports, notamment le rugby, apparaissent désormais davantage portés par la direction. C’est dans ce cadre qu’il qualifie la décision de « choix éditorial catastrophique ».

De son côté, la direction des sports de TF1 a présenté l’arrêt de Téléfoot comme un repositionnement destiné à faire davantage de place à d’autres disciplines du groupe, avec l’arrivée d’un magazine multisport dès la rentrée de septembre.

Une fin sur le linéaire, mais pas forcément une disparition totale de la marque

L’arrêt de Téléfoot ne signifie pas automatiquement la disparition complète du nom. La marque Téléfoot pourrait continuer à exister sur les supports numériques du groupe, notamment sur TF1+, avec un contenu footballistique dont la forme n’est pas encore arrêtée. La chaîne a ainsi confirmé l’arrêt de l’émission à la télévision dans sa forme actuelle, tout en laissant ouverte la possibilité d’une poursuite en version digitale.