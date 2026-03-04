La chaîne de Ouest-France Novo19, nouvelle arrivée sur la TNT, au détriment de C8 et NRJ12, ne parvient pas à trouver son public. Son son talk quotidien d’avant‑soirée, On a du nouveau, est une véritable catastrophe industrielle. Selon les chiffres d’audience communiqués ce jeudi par Médiamétrie, l’émission n’a réuni hier que 3.000 puis 5.000 téléspectateurs selon les quarts d’heure analysés, soit 0% de part de marché. Un niveau particulièrement faible.

Installé en access prime time, On a du nouveau avait pour ambition de s’imposer comme un rendez‑vous régulier d’actualité et de débats, dans une tranche stratégique précédant la première partie de soirée. Mais ces données d’audience traduisent un désintérêt total face à la concurrence des chaînes historiques et des plateformes numériques.

Un signal d’alerte

Dans un contexte où la bataille de l’access est particulièrement intense, notamment face aux formats installés sur TF1 ou M6, ces chiffres interrogent la capacité de Novo19 à capter un public fidèle. Les 3.000 puis 5.000 téléspectateurs recensés représentent une audience marginale à l’échelle nationale, insuffisante pour générer une part de marché mesurable, d’où l’affichage de 0%.

Au‑delà des chiffres bruts, ces audiences pèsent sur la crédibilité de la grille de Novo19. Dans le modèle économique des chaînes gratuites, l’access prime time constitue une vitrine déterminante pour attirer les annonceurs et préparer la première partie de soirée. Une audience aussi réduite peut fragiliser l’ensemble de la programmation et affecter la valorisation des écrans publicitaires.

Quel avenir à venir pour « On a du nouveau » ?

À ce stade, la direction de Novo19 ne s’est pas exprimée publiquement sur l’avenir de On a du nouveau. Plusieurs scénarios sont envisageables : ajustement du format, modification de la case horaire, évolution de l’équipe éditoriale ou arrêt pur et simple du programme…