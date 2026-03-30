Cyril Hanouna bientôt sur M6 en prime ? Une bascule se précise pour la saison prochaine

Porté par les très bonnes performances de ses émissions en prime time sur W9, Cyril Hanouna pourrait franchir un nouveau cap la saison prochaine. Le succès de La Grosse Rigolade puis celui du Prime des vérités, qui a notamment fait mieux que Top Chef sur l’ensemble du public le 25 mars, a visiblement rebattu les cartes au sein du groupe M6.

Des primes événementiels désormais envisagés sur M6

En coulisses, le groupe réfléchirait désormais à faire monter d’un étage les émissions événementielles de l’animateur. L’idée ne serait pas de transférer son talk-show quotidien sur la chaîne principale, mais bien de réserver à M6 ses grands rendez-vous de prime, alors que cette option n’était pas envisagée lors de sa première saison dans le groupe. Des discussions plus avancées seraient en cours et pourraient se décanter dans les prochaines semaines.

TBT9 resterait sur W9

Pas de révolution, en revanche, pour l’access. Tout beau tout n9uf resterait bien installé sur W9, où l’émission continue d’occuper la case quotidienne. La stratégie serait donc claire : conserver le talk-show sur le canal 9 et offrir à Cyril Hanouna une exposition plus large sur M6 pour ses formats spéciaux et ses soirées événementielles.

Une nouvelle étape dans la stratégie du groupe M6

Cette possible bascule confirmerait la volonté du groupe M6 de capitaliser davantage sur son animateur vedette. Après une première année d’observation sur W9, les excellentes audiences enregistrées en prime semblent avoir convaincu la direction qu’un déploiement sur M6 est désormais crédible pour la rentrée prochaine.