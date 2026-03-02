Le député Charles Alloncle a provoqué la colère de l’animateur de France 3 Samuel Étienne à la suite de propos concernant sa plateforme personnelle Twitch et ses liens avec France Télévisions. Selon Charles Alloncle, cette plateforme aurait bénéficié « de financements publics de France Télévisions » pour la sponsorisation d’une trentaine d’émissions, alors que Samuel Etienne se vantait d’un projet personnel. Ce dernier aurait également perçu des indemnités de départ de « plusieurs centaines de milliers d’euros » tout en continuant à présenter Questions pour un Champion.

Face à ces déclarations, Samuel Étienne a exprimé sa colère sur Twitter, dénonçant le harcèlement et les menaces qu’il a reçus, sans pour autant répondre sur le fond.

Il a ainsi déclaré: « Vos deux tweets du 25 février ont entrainé sur mes réseaux sociaux de très nombreux messages de harcèlement, d’insultes et de menaces. Votre autorité de représentant de la République a encouragé de nombreux internautes à reprendre les fausses informations, analyses biaisées et propos militants contenus dans ces deux posts. Votre responsabilité est grande. Je viens de réaliser un live sur la plateforme Twitch pour débunker les fausses informations dont vous êtes à l’origine. En voici le replay, pour que vous puissiez en prendre connaissance : https://youtube.com/watch?v=BRMYVXWSJR0. Je vous demande de retirer ou de corriger vos tweets, et de vous excuser pour avoir participé à une entreprise de désinformation. Je vous appelle également à cesser d’abîmer le travail de cette commission en le détournant à des fins militantes et partisanes. »

Charles Alloncle a répondu sur le même ton, en rappelant les éléments qu’il considère comme établis devant la commission d’enquête : « Monsieur @SamuelEtienne, quelques rappels de vos aveux devant notre commission d’enquête : votre plateforme Twitch a bénéficié de financements publics de France Télévisions (sponsorisation d’une trentaine d’émissions), vous avez perçu des indemnités de départ de plusieurs centaines de milliers d’euros payées par le contribuable suite à votre rupture conventionnelle avec France TV, vous avez pourtant continué à présenter Questions pour un Champion pour France TV malgré votre départ et indemnités importantes empochées. Gardez vos pressions, vos injonctions et vos demandes d’excuses. Les Français ne veulent plus payer pour ça. »