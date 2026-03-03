La matinale d’information de BFMTV, BFM Première, change de visage seulement six mois après la mise en place du duo Perrine Storme et Dominique Tenza. La chaîne a décidé de revoir sa grille pour cette tranche clé, qui constitue un enjeu crucial pour capter les téléspectateurs dès le début de la journée, face à une concurrence accrue sur le marché des matinales d’information.

Le départ de Perrine Storme et Dominique Tenza

Après avoir succédé à Christophe Delay, qui occupait auparavant la présentation de la matinale, Perrine Storme et Dominique Tenza avaient pour mission de redynamiser BFM Première. Leur éviction a lieu alors que la direction de la chaîne cherche à stabiliser les audiences et à renforcer son attractivité dans une tranche très disputée par les chaînes d’information en continu.

Le retour de Pascale de La Tour du Pin

Pour les remplacer, Pascale de La Tour du Pin, journaliste expérimentée et déjà familière du format matinal, fait son grand retour à BFMTV à partir du lundi 9 mars. Elle prendra les commandes de l’émission avec Mathieu Coach, désigné pour co‑animer la matinale. Cette nouvelle équipe marque la volonté de BFMTV de proposer une formule plus structurée et engageante, capable de séduire un large public dès les premières heures de diffusion.