Benjamin Castaldi rend hommage à Loana: “On est tous un peu responsables. Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien.»

Après l’annonce de la mort de Loana, Benjamin Castaldi a pris la parole sur Instagram pour saluer la mémoire de celle qui restera l’un des visages les plus marquants de Loft Story, qu’il présentait sur M6. L’animateur a publié un texte long, personnel et grave, dans lequel il évoque à la fois la révolution télévisuelle incarnée par Loana et la responsabilité collective face à son destin.

Voici sa déclaration complète :

« Il y a des visages qu’on n’oublie jamais.

Et le sien, celui de Loana fait partie de notre histoire collective. On pensait regarder une émission.

En réalité, on assistait à une révolution.

La première. La vraie. Celle qui a changé à jamais la télévision… et peut-être aussi notre regard sur l’humain.

Loana n’était pas un personnage.

Elle était une femme. Une vraie. Avec ses fêlures, sa douceur, sa fragilité à ciel ouvert.

Et c’est précisément pour ça qu’on l’a aimée.

Mais c’est aussi pour ça qu’on l’a laissée tomber.

On a applaudi sa lumière… sans protéger son ombre.

On a consommé son authenticité… sans mesurer le prix qu’elle allait payer.

On l’a regardée vivre, aimer, tomber… sans jamais vraiment se demander qui la relèverait après.

La vérité, c’est qu’on est tous un peu responsables.

Parce qu’on a tous regardé.

Parce qu’on a tous commenté.

Parce qu’on a tous, à un moment, détourné les yeux quand ça devenait trop dur.

Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien.

Et nous, on n’a pas su être à la hauteur de ce qu’elle nous a donné.

Aujourd’hui, il ne reste pas qu’un souvenir télévisuel.

Il reste une émotion. Une gêne. Un regret.

Celui de ne pas avoir été assez humains face à quelqu’un qui l’était profondément.

Alors oui…

On a vécu ensemble une révolution.

Mais peut-être qu’on a oublié, en chemin, l’essentiel :

Derrière le phénomène… il y avait une femme. »