L’animateur‑producteur Arthur s’est associé au milliardaire Patrick Drahi, ainsi qu’à l’investisseur américain John Paulson, pour reprendre la chaîne de télévision israélienne Reshet 13, ont indiqué les trois hommes mardi dans un communiqué. Cette alliance marque une étape dans le processus d’acquisition de la chaîne et fait suite à l’entrée récente de Drahi au capital de Reshet 13.

Selon le communiqué, Arthur et John Paulson rejoignent Patrick Drahi comme investisseurs dans la transaction, ce qui constitue « un tournant dans l’acquisition » de Reshet 13 et renforce « considérablement » le projet « tant sur le plan financier que stratégique ». Les trois partenaires affirment dans le même texte considérer « Israël comme une destination stratégique d’investissement » et soulignent leur attachement « aux valeurs sionistes, au renforcement de l’économie israélienne et au maintien de médias puissants, libres et influents ».

Patrick Drahi avait déjà acquis une participation dans la chaîne

Patrick Drahi, milliardaire franco‑israélien et fondateur du groupe de télécommunications Altice, avait déjà acquis récemment une participation dans Reshet 13, sans que la chaîne ne précise la proportion du capital représentée. Des médias israéliens avaient alors évoqué une part d’environ 15% détenue par Drahi avant cette nouvelle étape de la transaction. En Israël, Drahi possède également la chaîne d’information internationale i24 News, basée à Tel‑Aviv.

Pour rappel, Altice, fortement endetté, a dû se séparer en 2024 de ses principaux médias en France, notamment BFMTV et RMC. La vente de ces actifs avait fait suite à des difficultés financières du groupe, qui continue pourtant d’investir sur des marchés étrangers. Arthur, personnalité importante de l’audiovisuel français et fondateur du groupe de production Satisfaction, apporte pour sa part son expertise dans le secteur des médias.

Une ligne éditoriale stricte

Reshet 13, l’une des principales chaînes de télévision en Israël, se distingue par une ligne éditoriale souvent plus critique que celle d’autres groupes de presse privés, notamment sur l’action du gouvernement. Certains observateurs ont perçu l’arrivée de Drahi comme un élément potentiellement influent dans le paysage médiatique du pays, notamment en raison de sa possession de i24 News, souvent considérée comme plus proche des autorités israéliennes.

La transaction s’insère également dans un débat plus large sur l’audiovisuel israélien, notamment autour des propositions de réforme du service public présentées par le ministre des Communications, Shlomo Karhi. Ces réformes envisagent une privatisation partielle de l’audiovisuel public, ce qui pourrait modifier les équilibres médiatiques du pays.

À ce stade, les détails financiers complets de l’accord et la répartition exacte du capital entre les trois investisseurs n’ont pas été dévoilés par Reshet 13.