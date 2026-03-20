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Demi Moore rend hommage à Bruce Willis pour ses 71 ans avec une photo émouvante

20 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Demi Moore rend hommage à Bruce Willis pour ses 71 ans avec une photo émouvante
Demi Moore rend hommage à Bruce Willis pour ses 71 ans avec une photo émouvante

À l’occasion du 71e anniversaire de Bruce Willis, Demi Moore a choisi de partager un moment personnel. Sur son compte Instagram, l’actrice a publié une photographie touchante montrant Bruce Willis avec sa petite-fille Louetta, âgée de deux ans.

Sur le cliché diffusé par Demi Moore, Bruce Willis apparaît apaisé, entouré de ses proches, profitant d’un moment de douceur avec la jeune Louetta. Diagnostiqué initialement d’aphasie en 2022, Bruce Willis souffre désormais d’une forme de démence frontotemporale.

Demi Moore, ancienne épouse de Bruce Willis, reste très présente à ses côtés. Emma Heming Willis, actuelle épouse de l’acteur, partage également régulièrement des nouvelles.

Une mobilisation familiale face à la maladie

La publication de Demi Moore fait suite à une série d’hommages rendus par les membres de la famille Willis. Rumer Willis, fille aînée de Bruce Willis et Demi Moore, a elle aussi évoqué publiquement l’état de santé de son père et l’importance de préserver des moments de joie au quotidien, notamment à travers la présence de sa fille Louetta.

La famille Willis s’est progressivement organisée autour de l’acteur pour lui offrir un environnement stable et affectueux. Une façon aussi de sensibiliser le public aux réalités de la démence frontotemporale, une maladie encore méconnue…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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