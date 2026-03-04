Un incident grave s’est produit mercredi matin dans un établissement scolaire de La Rochelle, en Charente-Maritime. Vers 9h30, un élève âgé de 13 ans aurait agressé l’un de ses camarades à l’aide d’un couteau au sein du collège Beauregard, selon des informations concordantes de sources policières. L’attaque s’est déroulée pendant un cours, provoquant l’intervention rapide des forces de l’ordre.

D’après les premiers éléments recueillis, l’adolescent aurait porté deux coups à la victime. Celle-ci a été touchée à l’épaule et au niveau de l’abdomen. Les blessures sont jugées légères par les autorités, et le collégien blessé a pu être pris en charge sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Intervention rapide des policiers

Le suspect a été interpellé peu après les faits par des agents de la brigade anticriminalité. Placé en garde à vue, il a été conduit au commissariat pour être entendu sur les circonstances de l’agression. Le parquet de La Rochelle doit communiquer dans les prochaines heures afin de préciser les suites judiciaires envisagées dans cette affaire.

Face au choc provoqué par cette attaque, l’établissement a activé un dispositif de soutien psychologique destiné aux élèves et au personnel. Cette mesure vise à accompagner la communauté éducative après cet épisode de violence survenu en pleine journée scolaire.