Tinder mise sur l’IA pour des rencontres plus « pertinentes »

Fini, le grand supermarché du swipe où l’on fait défiler des visages à la chaîne, le pouce en pilote automatique. Tinder veut remettre un peu d’ordre dans la loterie des rencontres et promet des mises en relation « plus pertinentes », en s’appuyant sur une connaissance plus fine de ses utilisateurs. Le geste reste central, assure l’application, mais l’époque réclame du sur mesure, et la plateforme entend bien parler à une génération qui se lasse vite.

D’abord, il y a « Chemistry », une option en test qui ne propose qu’un seul profil par jour, choisi par l’intelligence artificielle. L’idée: remplacer la quantité par une sélection, presque comme un rendez-vous quotidien imposé par l’algorithme. Tinder explique vouloir mieux cerner « votre personnalité, votre style et ce qui compte pour vous », à partir des informations du compte, puis d’un questionnaire et d’indices supplémentaires, y compris les archives photos, sous réserve d’accord. Le patron de Tinder et de Match résume la promesse en une formule: « identifier des mises en relations plus pertinentes ».

Moins de swipe, plus de tri

Ce virage ne cible pas les utilisateurs blasés de la première heure, mais plutôt les plus jeunes. Tinder le dit clairement: la génération Z « veut socialiser », « lâcher leur téléphone et rencontrer des gens ». Au menu, des expériences qui desserrent l’étau du tête-à-tête, comme le format « double date », où chacun vient avec un ami, ou encore des événements en personne testés pour les abonnés. Même les filtres plus ludiques gagnent du terrain, avec un mode musique renforcé, et un mode astrologie tout neuf, preuve qu’on cherche parfois une boussole, même imaginaire, dans la jungle du dating.

Derrière le discours produit, il y a aussi une bataille économique et d’image. Le marché du dating s’est durci, la concurrence s’organise, et les géants comme Match Group cherchent à relancer l’engagement, réduire les départs et convaincre de payer pour une expérience jugée meilleure. L’IA sert à la fois de chef d’orchestre du matching et de vigile numérique, avec l’ambition affichée de mieux lutter contre les faux comptes et les comportements abusifs, tout en rendant la découverte moins épuisante, moins mécanique.

Reste la question de fond, celle que le lecteur sent poindre derrière les belles promesses: plus l’algorithme décide, plus il faut lui confier de soi. Or la data intime n’est pas un détail, et l’Europe encadre de plus en plus ces systèmes de recommandation, entre transparence, biais possibles et protection des informations personnelles. Tinder vend une rencontre plus juste; il lui faudra surtout prouver qu’elle reste humaine, et que la modernisation ne se transforme pas en tri opaque et intrusif.