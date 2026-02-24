Stellantis : troisième rappel en une semaine, des milliers de véhicules concernés en France

À peine l’année 2026 entamée, Stellantis enchaîne les campagnes de rappel. En l’espace de quelques jours, le groupe automobile a lancé trois opérations successives en France, touchant plusieurs dizaines de milliers de véhicules.

Le premier signal est apparu le 18 février avec un rappel limité à 33 véhicules, principalement des Peugeot 3008 et Peugeot 5008 sortis de l’usine de Sochaux. En cause, des écrous de roue insuffisamment serrés. Une opération ciblée, mais qui a rapidement été suivie de deux campagnes d’une tout autre ampleur.

Près de 35 000 véhicules pour un problème logiciel

La première campagne massive concerne 34 965 véhicules en France et plus de 215 000 en Europe. Sont visés des utilitaires et ludospaces produits entre 2023 et 2025 sous plusieurs marques du groupe : Peugeot, Citroën, Opel et Fiat.

Parmi les modèles concernés figurent notamment les Peugeot Rifter, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Opel Combo ou encore Fiat Doblo. Le défaut porte sur un problème logiciel affectant l’écran du tableau de bord et certaines aides à la conduite. Des conducteurs ont signalé des écrans noirs ou des dysfonctionnements de la radio, pouvant rendre temporairement indisponibles certaines assistances. Le groupe précise qu’il ne s’agit pas d’un problème de sécurité et qu’une mise à jour gratuite, réalisée en moins d’une heure en atelier, permet de corriger l’anomalie.

Un second rappel pour le système de pression des pneus

Quelques jours plus tard, un autre rappel a été lancé, cette fois pour 13 234 véhicules en France produits entre octobre 2023 et juillet 2025. Le problème concerne le témoin de pression des pneus, lié à un étalonnage incorrect du système de contrôle électronique de stabilité.

Les modèles touchés incluent notamment les Peugeot 2008, DS 3 Crossback, Opel Corsa, Opel Mokka et à nouveau le Fiat Doblo. Dans certains cas, l’alerte de pression peut disparaître ou afficher un message erroné. Là encore, une mise à jour électronique gratuite d’environ trente minutes suffit à résoudre le problème.

Une série qui s’allonge

Ces rappels s’ajoutent à d’autres opérations récentes, notamment concernant certains moteurs BlueHDi et des utilitaires pour des risques techniques spécifiques. Depuis le début de l’année, le groupe cumule déjà plusieurs campagnes en France. Pour Stellantis, ces rappels relèvent d’une politique de correction proactive et encadrée. Pour les automobilistes, ils traduisent toutefois une succession inhabituelle d’ajustements techniques. Après un redémarrage industriel annoncé comme un nouveau départ, l’année 2026 débute sous le signe des correctifs.