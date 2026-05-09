Sarreguemines : le rectorat évoque des « faits graves » de harcèlement après le suicide de Sara, 9 ans

Sept mois après la mort de Sara, 9 ans, retrouvée pendue chez elle le 11 octobre à Sarreguemines, l’enquête administrative menée par l’académie de Nancy-Metz retient désormais une piste lourde, celle de « faits graves de harcèlement scolaire ». Le rapport a été remis au parquet de Sarreguemines, qui poursuit en parallèle son enquête judiciaire.

Dès les premiers jours, la justice avait fait état de « moqueries au sujet de sa corpulence », attribuées à « deux ou trois camarades d’école » de sa classe de CM2, selon le procureur Olivier Glady. Dans le même temps, le recteur Pierre-François Mourier avait promis que « rien » ne resterait « sous le tapis », une formule qui sonne comme un engagement solennel quand il s’agit d’une enfant.

Un rapport au parquet, et une école sous le poids des silences

Un rapport n’est pas une condamnation, mais il marque un tournant. Le mot « graves » utilisé dans les conclusions n’est pas anodin. Il évoque des faits répétés, une souffrance installée dans le quotidien scolaire et parfois une forme de violence collective silencieuse. Les détails de l’enquête n’ont pas encore vocation à être rendus publics, puisque la justice poursuit désormais son travail.

Mais cette qualification recentre déjà le débat sur ce qui se passait dans l’établissement : les comportements entre élèves, les humiliations banalisées et les alertes qui auraient pu être mieux prises en compte. Désormais, l’enquête judiciaire devra établir les responsabilités et éclaircir la manière dont les alertes ont été traitées au sein de l’établissement. L’enjeu dépasse le seul cadre du dossier : il s’agit aussi de comprendre si des défaillances ont permis à la situation de s’aggraver, afin que le drame vécu par Sara ne sombre pas dans l’oubli.