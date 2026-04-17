Près de 4800 personnes écartées du secteur de l’enfance après contrôle des antécédents

Près de 4800 individus ont été exclus des secteurs de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant depuis la généralisation, en octobre dernier, du dispositif de vérification des antécédents judiciaires. L’annonce a été faite par la haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, qui souligne l’ampleur de ce contrôle inédit.

Au total, 895.652 attestations d’honorabilité ont été délivrées au 10 avril, couvrant l’ensemble des professionnels et bénévoles intervenant auprès de mineurs. Ces vérifications concernent aussi bien les personnels en poste que les candidats à l’embauche.

Un contrôle généralisé pour sécuriser les structures

L’attestation d’honorabilité certifie l’absence de condamnation inscrite au casier judiciaire ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle est désormais exigée lors du recrutement, puis régulièrement tout au long de l’exercice professionnel.

Ce dispositif s’applique à l’ensemble des acteurs du secteur, des assistants maternels aux personnels de crèches et des foyers de l’enfance. Les autorités entendent ainsi renforcer la sécurité des mineurs en systématisant les contrôles dans ces structures sensibles.