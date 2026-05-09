L’exécutif serre la vis face aux débordements liés à l’alcool en Nouvelle-Calédonie

De nouvelles limitations concernant la vente d’alcool entreront en vigueur lundi sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de vigilance sécuritaire renforcée. Les autorités justifient cette décision par la persistance de tensions et de troubles à l’ordre public observés ces derniers mois, notamment dans l’agglomération du Grand Nouméa.

Le haut-commissariat entend encadrer plus strictement les horaires de vente ainsi que les quantités autorisées pour certains alcools. Ces mesures doivent s’appliquer sur tout le territoire afin de limiter les violences, les accidents et les rassemblements jugés à risque. Les restrictions interviennent alors que la consommation excessive d’alcool reste régulièrement associée à des incidents impliquant les forces de l’ordre.

Un climat toujours sous tension

Depuis les émeutes qui ont secoué l’archipel en 2024 autour de la réforme du corps électoral, l’État maintient un dispositif sécuritaire important en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs arrêtés successifs ont déjà imposé couvre-feux, limitations de circulation et restrictions sur l’alcool afin d’éviter une reprise des violences.

Les autorités présentent ces nouvelles règles comme temporaires, mais elles illustrent la fragilité persistante de la situation locale. Entre tensions politiques, difficultés économiques et hausse des violences urbaines, la question de l’ordre public demeure l’un des principaux défis pour l’État dans l’archipel.