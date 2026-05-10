L’association Stop Homophobie porte plainte contre Elon Musk après des publications sur la justice française

L’association Stop Homophobie a annoncé avoir saisi la justice française contre Elon Musk pour « injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ». La plainte intervient après plusieurs publications diffusées par le propriétaire du réseau social X, dans lesquelles le milliardaire américain s’en est pris aux magistrats français en utilisant des propos jugés homophobes.

Selon l’avocat de l’association, Étienne Deshoulières, ces messages ont été publiés dans le contexte de l’enquête menée en France sur les possibles dérives de la plateforme X. Elon Musk avait vivement réagi aux investigations visant le réseau social, accusé par certains responsables politiques et judiciaires de favoriser la diffusion de contenus haineux ou de désinformation.

Une nouvelle tension entre X et la justice française

Les publications du patron de Tesla et SpaceX ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans le monde politique. Stop Homophobie estime que les propos diffusés dépassent le cadre de la critique politique ou judiciaire et relèvent d’infractions pénales prévues par le droit français concernant les injures à caractère homophobe.

Depuis son rachat de Twitter devenu X, Elon Musk entretient des relations de plus en plus conflictuelles avec plusieurs autorités européennes. Le réseau social fait l’objet de multiples enquêtes et procédures autour de la modération des contenus, de la lutte contre les discours haineux et du respect des réglementations numériques imposées par l’Union européenne.