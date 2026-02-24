La Chapelle-Saint-Ursin : une voiture en flammes après un choc contre un mur, trois mineurs en urgence absolue

La nuit s’est achevée dans le fracas et la fumée, route de Marmagne, à La Chapelle-Saint-Ursin. Selon nos confrères du Berry Républicain, peu après 3h30, ce mardi 24 février 2026, une voiture a quitté la chaussée dans le bourg avant de percuter le mur d’un jardin. L’impact a été suivi d’un incendie, transformant le véhicule en torche au cœur de la commune. À l’intérieur se trouvaient trois adolescents, deux filles et un garçon âgés de 16 à 17 ans. Tous ont été grièvement blessés.

Un choc violent, puis les flammes

Selon les premiers éléments, les circonstances exactes de la sortie de route restent à déterminer. Le véhicule a heurté de plein fouet un mur avant de s’embraser. Des riverains ont été alertés par le bruit de l’accident puis par le crépitement du feu. Certains ont dû quitter leur jardin en urgence face à l’épaisse fumée.

Les trois occupants avaient réussi à sortir du véhicule avant l’arrivée des secours. Ils se trouvaient au sol lorsque les premiers témoins ont donné l’alerte. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie et sécuriser la zone. Trois ambulances ainsi que deux équipes du Smur ont été engagées. Les victimes ont été médicalisées sur place avant leur évacuation.

Deux hôpitaux mobilisés

Le garçon et l’une des jeunes filles ont été transportés vers le centre hospitalier de Bourges. La troisième victime, plus gravement atteinte, a été transférée vers le centre hospitalier de Tours, en Indre-et-Loire.

Les trois blessés étaient en urgence absolue au moment de leur prise en charge. La police nationale et des représentants de la mairie se sont également rendus sur les lieux. Une enquête devra préciser les causes de l’accident, notamment pour déterminer si la vitesse ou d’autres facteurs ont contribué à la perte de contrôle du véhicule. Au lever du jour, il ne restait du véhicule qu’une carcasse calcinée. Dans le calme retrouvé du bourg, l’ampleur du choc et la violence de l’incendie témoignaient encore de la brutalité de l’accident.