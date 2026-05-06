Décès de Pierre-François Veil, fils de Simone Veil, à 72 ans

Le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et fils cadet de Simone Veil s’est éteint mercredi.

Pierre-François Veil est mort mercredi 6 mai à l’âge de 72 ans. Fils cadet de Simone et Antoine Veil, cet avocat d’affaires dirigeait depuis plusieurs années la Fondation pour la mémoire de la Shoah. L’annonce de son décès a été confirmée ce mercredi.

Un engagement pour la mémoire

Né dans une famille marquée par l’histoire, Pierre-François Veil avait choisi de consacrer une partie de son engagement à la transmission de la mémoire de la déportation. Sa mère Simone Veil, rescapée d’Auschwitz-Birkenau, était devenue une figure majeure de la République française avant son entrée au Panthéon en 2018. Son père Antoine Veil, décédé en 2013, avait été haut fonctionnaire.

Avocat spécialisé dans le droit des affaires, Pierre-François Veil avait mené une carrière professionnelle parallèlement à ses responsabilités au sein de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Cette institution œuvre pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et soutient la recherche historique sur la période de la Seconde Guerre mondiale.