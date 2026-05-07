André Cerdini, le magistrat qui a tenu le procès Barbie d’une main ferme, s’est éteint à 96 ans

Dans les couloirs feutrés de la justice, certains noms s’accrochent à une date, un lieu, un silence. André Cerdini est de ceux-là. Le magistrat, qui présida en 1987 la cour d’assises du Rhône lors du procès de Klaus Barbie à Lyon, est mort à 96 ans, selon les informations recueillies auprès d’un magistrat ayant siégé à l’audience.

Jean-Olivier Viout, alors adjoint au procureur général, a confirmé un décès survenu lundi et salué « un grand humaniste », insistant sur la manière dont Cerdini avait conduit des débats sous haute tension avec une « délicatesse avec les victimes » qui, dit-il, « a contribué à la sérénité du procès Barbie ». Une formule qui sonne juste tant l’époque, la charge symbolique et la douleur des témoignages auraient pu faire basculer l’audience dans la fureur.

À Lyon, huit semaines d’audience et une justice qui regarde l’Histoire en face

À Lyon, huit semaines d’audience et une justice qui regarde l’Histoire en face Juillet 1987: la France juge Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de Lyon, le « boucher de Lyon ». Dans une salle du palais de justice aménagée pour accueillir des centaines de personnes, sous l’oeil des caméras et de la presse internationale, l’accusé de 73 ans est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité. Les faits, eux, glaceraient n’importe quelle salle d’audience: la déportation de centaines de juifs, celle des 44 enfants d’Izieu le 6 avril 1944, et près de 90 rescapés venus dire, face à lui, ce qu’ils avaient vu, perdu, enterré.

Ce procès a aussi fixé des repères juridiques, en précisant la portée d’une notion imprescriptible depuis la loi du 26 décembre 1964. Cerdini n’était pas le héros d’un récit, seulement le garant d’une parole tenue et d’un cadre, ce qui revient parfois à porter plus lourd que la robe ne le laisse croire… et à rappeler qu’une démocratie se mesure aussi à la façon dont elle juge ses ombres.