A13 fermée pendant des mois : Pécresse réclame une baisse de 50 % du péage du Duplex A86

Valérie Pécresse sollicite une réduction de 50 % du péage du tunnel Duplex A86 pendant la fermeture prolongée de l’A13, afin d'attirer les automobilistes et d'atténuer la congestion sur les routes locales. Les travaux sur l’A13 augmentent les trajets détour, et l'impact sur le trafic doit être anticipé.

Valérie Pécresse demande à l’État de diviser par deux les tarifs du tunnel Duplex A86 pendant les travaux de l’autoroute A13. Dans un courrier adressé au préfet de région, Georges-François Leclerc, la présidente de l’Île-de-France souhaite rendre cette liaison entre Rueil-Malmaison et Vélizy plus attractive pour les automobilistes. La mesure doit permettre d’absorber une partie du trafic détourné et de limiter l’engorgement des routes locales. Cette réduction n’est toutefois pas confirmée à ce stade.

Le tunnel de Saint-Cloud doit fermer dans le sens Paris-province du 16 novembre 2026 à la fin août 2027. Les travaux de consolidation, réalisés en prévision du passage de la future ligne 15 du métro, vont modifier durablement les déplacements dans l’ouest francilien. Pour les automobilistes qui empruntent quotidiennement cet axe, les détours risquent de se traduire par des trajets plus longs et, selon l’itinéraire retenu, par des dépenses supplémentaires.

Le prix du tunnel au cœur des solutions de contournement

Le Duplex A86 constitue une alternative, mais son coût peut dissuader les usagers réguliers. Son péage varie selon le jour, l’horaire et le trajet, avec un montant pouvant atteindre 14,90 euros. Valérie Pécresse défend une réduction temporaire sur le modèle du dispositif prévu pour l’A14. L’enjeu est aussi de protéger les communes voisines : lorsque les itinéraires autoroutiers deviennent trop coûteux, les automobilistes peuvent privilégier les voies secondaires, au risque d’y concentrer les difficultés de circulation.

Le Conseil départemental des Yvelines porte une demande distincte : un tarif exceptionnel de 3,50 euros par trajet dans le Duplex. Il réclame également un renforcement de la capacité et de la fiabilité des transports collectifs, ainsi qu’une coordination des autres chantiers pour éviter de cumuler les perturbations. La réponse à la fermeture de l’A13 devra donc combiner plusieurs leviers. Une baisse du péage pourrait faciliter certains déplacements, mais les conditions de sa mise en œuvre restent à déterminer.