À l’Ouest parisien, l’EVARS pousse des familles vers les écoles hors contrat

Dans l’Ouest parisien, un petit mouvement de fond se fait sentir derrière les grilles des établissements. Des écoles privées hors contrat disent voir arriver davantage de demandes d’inscription, et beaucoup de parents mettent le même mot sur leur décision: EVARS, pour éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Le programme est devenu obligatoire depuis la dernière rentrée, et il s’applique depuis le 6 février 2025 de la maternelle au lycée dans le public comme dans le privé sous contrat.

Sur le papier, l’EVARS vise la prévention et la compréhension, avec des séances adaptées à l’âge. Sur le terrain, le sujet n’a rien d’abstrait. Des familles, souvent catholiques selon les témoignages recueillis, parlent d’une école qui « entre dans la maison » et d’un cadre éducatif qu’elles veulent reprendre en main, convaincues que certains contenus sont trop précoces ou mal présentés. La mise en place reste inégale selon les établissements, ce qui alimente les crispations locales: ici une séance, là un report, ailleurs une communication jugée trop floue.

Quand l’école touche à l’intime, les inscriptions bougent

Au Pecq, dans les Yvelines, le directeur du groupe scolaire catholique hors contrat Saint-Dominique cite un exemple qui a circulé entre parents à la vitesse d’une rumeur de sortie d’école : une fillette de 7 ans retirée après une séance abordant l’anatomie. Ce type d’épisode, qu’il soit isolé ou non, pèse lourd dans les choix familiaux, parce qu’il touche à ce que beaucoup considèrent comme la frontière la plus sensible entre instruction et éducation. Dans le privé hors contrat, l’obligation EVARS ne démarre qu’au collège, un détail réglementaire qui devient, pour certains, un argument décisif.

Ces établissements, aux projets éducatifs variés, se présentent comme une alternative choisie pour des valeurs affichées, des classes plus petites et un lien plus direct avec l’équipe enseignante. Le débat, lui, dépasse largement les beaux quartiers de l’Ouest : l’éducation à la sexualité à l’école revient régulièrement dans l’actualité, coincée entre objectifs de santé publique et contestation d’une partie des familles. Un sondage Ifop publié le 5 mai indique que 64% des Français jugent que diversifier l’offre scolaire aiderait à réduire l’échec scolaire, signe qu’une demande de pluralité gagne du terrain.

Reste un constat très concret : quand la consigne nationale rencontre des pratiques disparates, la confiance se fragilise et les arbitrages se font à l’échelle d’une classe, parfois d’une seule séance. Le sujet ne va pas disparaître, car il touche à la fois à la protection des enfants, à la place des parents et à la mission de l’école. Dans les mois qui viennent, beaucoup regarderont moins les grands principes que la façon dont chaque établissement expliquera, cadrera et assumera ce qu’il enseigne.