Un Américain aurait promis 200.000 dollars aux Groenlandais pour une pétition pro-USA

Le premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen a dénoncé des tentatives présumées d’influencer des habitants de l’île en échange d’argent afin qu’ils soutiennent un rattachement du territoire aux États-Unis. Selon plusieurs témoignages relayés localement, un Américain se présentant sous le prénom de « Cliff » aurait proposé jusqu’à 200 000 dollars pour signer une pétition favorable à l’annexion.

L’affaire a éclaté après les révélations d’un chauffeur de taxi de Nuuk, la capitale groenlandaise, affirmant avoir refusé cette proposition avant d’alerter les autorités. D’autres habitants disent également avoir été approchés dans des circonstances similaires.

Le gouvernement groenlandais dénonce une ingérence

Face à cette polémique, le chef du gouvernement local a qualifié ces pratiques d’« indécentes » et de « profondément inquiétantes », estimant que l’avenir du Groenland ne pouvait être acheté. La police a confirmé avoir reçu plusieurs signalements liés à la situation politique actuelle sans détailler l’ampleur de l’enquête.