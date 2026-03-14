Une photographie inédite montrant Jeffrey Epstein, l’ancien prince Andrew et l’ex-ministre britannique Peter Mandelson réunis au même endroit a récemment été révélée dans le cadre de la publication de nouveaux documents liés à l’affaire Epstein. Cette image, jamais diffusée auparavant, relance les interrogations sur la nature des relations entretenues par plusieurs personnalités politiques avec le financier américain, mort en prison en 2019.

Le cliché aurait été pris à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 à Martha’s Vineyard, station balnéaire très fréquentée par les élites américaines. On y voit Epstein assis à une table avec le prince Andrew et Peter Mandelson, ces derniers vêtus de peignoirs, dans un cadre informel.

De nouvelles révélations dans un dossier toujours sensible

La photographie fait partie d’un ensemble de documents et images récemment rendus publics dans le cadre des procédures judiciaires liées à l’affaire Epstein. Leur diffusion vise à mieux comprendre le réseau de relations du financier, qui avait entretenu des liens avec de nombreuses personnalités du monde politique, économique et médiatique.

Si la publication de ce cliché a ravivé les critiques et les interrogations au Royaume-Uni, aucune preuve directe de participation à des activités criminelles n’est établie dans ces documents. Les personnes concernées ont par ailleurs toujours contesté toute implication dans les activités illégales d’Epstein.