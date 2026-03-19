Violences sexuelles au sein de l’agence Elite : 15 mannequins demandent une enquête

Quinze femmes affirmant avoir été victimes de violences sexuelles dans le milieu du mannequinat ont sollicité l’ouverture d’investigations en France visant Gérald Marie, ancien dirigeant de l’agence Elite Model Management.

Parmi les signataires figurent notamment Ebba P. Karlsson, Suédoise âgée de 56 ans installée aux États-Unis, et Lisa Brinkworth, journaliste britannique de 58 ans résidant à Londres. Toutes deux se sont rendues à Paris pour appuyer cette démarche judiciaire.

Selon Lisa Brinkworth, « ce que nous voulons que les enquêteurs déterminent, c’est la nature du lien entre Epstein et Gérald Marie et s’il a été impliqué dans des actes répréhensibles avec Epstein ».

Des accusations loin d’être nouvelles

Lisa Brinkworth affirme avoir été agressée sexuellement en public à Milan en 1998 par Gérald Marie, alors directeur Europe d’Elite Model Management, alors qu’elle travaillait sous couverture pour une enquête de la BBC sur les agences de mannequins. Elle indique avoir informé immédiatement sa hiérarchie, qui lui aurait demandé de ne pas porter plainte afin de ne pas compromettre le travail journalistique en cours.

Ce n’est qu’en 2020 qu’elle dépose plainte à Paris pour agression sexuelle. Trois anciennes mannequins, dont Ebba P. Karlsson, accompagnent cette démarche par des signalements pour viols ou agressions sexuelles. Toutefois, l’enquête est classée sans suite en février 2023 en raison de la prescription des faits.

Un pourvoi a depuis été formé. Les plaignantes estiment que de nouveaux éléments justifient la réouverture du dossier, notamment après l’ouverture par le parquet de Paris de deux enquêtes-cadres liées à Jeffrey Epstein, l’une portant sur des faits présumés de traite d’êtres humains, l’autre sur des infractions financières.

Des éléments matériels et des liens présumés avec l’affaire Epstein

Dans leur lettre, les 15 femmes affirment être en mesure de fournir « des documents judiciaires et des courriels » susceptibles de démontrer l’existence d’une collaboration « entre Gérald Marie, Brunel et Epstein ». Elles évoquent également des liens avec les agences MC2 et E Model Management.

Le document mentionne Jean-Luc Brunel, ancien agent de mannequins mis en examen pour viol sur mineurs, retrouvé mort en détention en 2022 dans ce qui a été qualifié de suicide par les autorités. Il est également fait référence à Daniel Siad, recruteur français visé par une plainte pour viol déposée en février par Ebba P. Karlsson. Par l’intermédiaire de son avocate, celui-ci a contesté ces accusations dans la presse.

Ebba P. Karlsson explique avoir identifié Daniel Siad dans les archives déclassifiées de l’affaire Epstein, évoquant une réaction de choc face à cette découverte. Elle affirme qu’il lui avait promis un emploi à Monaco puis en France après leur rencontre en Suède, avant de l’agresser sexuellement dans une propriété à Cannes.

Des témoignages visant un système au sein du mannequinat

Selon le récit d’Ebba P. Karlsson, elle aurait ensuite été conduite auprès de Gérald Marie, alors dirigeant d’Elite, agence fondée en 1971 à Paris et connue pour avoir représenté des figures majeures comme Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Cindy Crawford. Elle affirme qu’un viol aurait eu lieu lors de leur premier entretien professionnel.

Dans leur lettre, les 15 signataires indiquent que « nous avons toutes, hormis l’une d’entre nous, été violées ou agressées sexuellement sur le territoire français ». Elles précisent également que deux d’entre elles étaient mineures au moment des faits qu’elles imputent à Gérald Marie.

« Aujourd’hui, âgées de cinquante à soixante ans, nous demandons justice », écrivent-elles, tout en précisant avoir également engagé des démarches auprès de la justice américaine. Leur objectif est d’obtenir l’ouverture d’une enquête sur « le rôle éventuel de dirigeants d’agences de mannequins, dont Gérald Marie, dans la mise à disposition de jeunes modèles pour Epstein ».