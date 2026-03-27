Une victime de Patrick Bruel témoigne: «Il m’enferme dans les toilettes et essaye de m’embrasser.»

Karine Viseur, attachée de presse belge, a déclaré jeudi sur RTL avoir porté plainte en Belgique contre Patrick Bruel pour agression sexuelle, à propos de faits qu’elle situe en 2010 lors d’une tournée promotionnelle. Cette démarche est la troisième plainte visant l’artiste en quelques jours.

Sur RTL, Karine Viseur explique qu’elle travaillait alors pour un distributeur de cinéma et accompagnait Patrick Bruel dans le cadre de la promotion du film Comme les cinq doigts de la main, dont il tenait l’un des rôles principaux. Elle avait 38 ans au moment des faits allégués.

Une accusation portant sur une journée de promotion en 2010

Au micro de RTL, Karine Viseur décrit d’abord ce qu’elle présente comme une insistance verbale et physique pendant les déplacements promotionnels. Elle rapporte cette phrase attribuée au chanteur : « C’est agréable d’être avec une jeune attachée de presse, qui plus est jolie », et affirme qu’« il avait ce besoin d’être en contact physique en permanence avec moi ».

Toujours selon son témoignage, la situation se serait aggravée dans les locaux de la RTBF, à Bruxelles. Le passage qu’elle met le plus directement en cause est celui-ci : « Il m’enferme dans les toilettes et essaye de m’embrasser. » Le Parisien rapporte aussi qu’elle évoque des attouchements et des caresses sous sa robe, tout en assurant avoir dit « non en permanence ».

Karine Viseur affirme en outre avoir déjà tenté une première démarche judiciaire à l’époque, avant de la retirer. Sur RTL, elle explique qu’en 2010 elle ne se sentait pas capable, « physiquement et émotionnellement », d’aller jusqu’au bout. Elle ajoute aujourd’hui : « Il faut que je parle. Il est plus que temps que tout cela cesse. »

Huit témoignages recensés, dont deux autres plaintes en France

Cette nouvelle prise de parole fair suite à l’enquête publiée par Mediapart le 18 mars, qui rassemble les récits de huit femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits allant de 1992 à 2019. Deux de ces femmes ont porté plainte, l’une pour viol, l’autre pour tentative de viol et agression sexuelle.

Une plainte pour viol a été déposée à Saint-Malo pour des faits dénoncés lors du festival du film britannique de Dinard en 2012, tandis qu’une autre plainte a été déposée à Paris par Daniela Elstner pour tentative de viol et agression sexuelle concernant des faits remontant à 1997 au festival du film français d’Acapulco.

La défense de Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations

Patrick Bruel rejette catégoriquement les faits rapportés. Son avocat Christophe Ingrain a déclaré que son client « affirme n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel ».