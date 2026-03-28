Tiger Woods arrêté après son accident. La star du golf refuse le test urinaire

La légende du golf Tiger Woods a été arrêtée vendredi mars 2026 à Jupiter Island, en Floride, après un accident de la route au cours duquel son véhicule s’est retourné. Les autorités l’ont placé en garde à vue pour conduite sous influence, avant de le relâcher quelques heures plus tard.

Un accident qui ravive les inquiétudes

D’après les premiers éléments communiqués par les forces de l’ordre, Tiger Woods aurait tenté de dépasser un camion sur une route étroite, avant de heurter sa remorque. Son véhicule se serait ensuite renversé. S’il n’a pas été blessé, les policiers affirment avoir constaté des signes d’altération de ses capacités.

Tiger Woods a refusé de passer un test urinaire

Un alcootest s’est révélé négatif, ce qui pousse les enquêteurs à envisager la prise de médicaments ou d’autres substances. Les autorités ont également indiqué que Tiger Woods avait refusé de se soumettre à un test urinaire, ce qui a entraîné une charge supplémentaire.

Le “mugshot” qui fait le tour des médias

Dans les heures suivant son arrestation, une photo d’identité judiciaire, le fameux “mugshot”, a été diffusée par le bureau du shérif. L’image, montrant un Tiger Woods visiblement marqué, a immédiatement ravivé l’émotion et les réactions dans les médias américains.

Le spectre de 2017 ressurgit

Cet accident rappelle inévitablement son arrestation de 2017, déjà en Floride, dans une affaire liée à la conduite sous influence. À l’époque, Tiger Woods avait finalement plaidé coupable à une infraction moindre.