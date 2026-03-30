Stéphane Plaza devant la cour d’appel : son nouveau procès se tiendra du 26 juin au 1er juillet

Selon les informations de BFMTV, Stéphane Plaza sera jugé en appel du 26 juin au 1er juillet 2026 dans l’affaire de “violences habituelles” visant d’anciennes compagnes. Cette nouvelle audience marque un tournant important dans un dossier très médiatisé, qui avait déjà conduit à une première condamnation de l’animateur et agent immobilier en février 2025.

L’enjeu de ce procès en appel sera de réexaminer les faits, les témoignages et la décision rendue en première instance.

Une condamnation en première instance

Le 18 février 2025, Stéphane Plaza avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 12 mois de prison avec sursis pour des faits de violences habituelles commis sur une ancienne compagne. En revanche, il avait été relaxé concernant d’autres faits reprochés dans le cadre de la procédure, notamment des accusations de violences psychologiques formulées par une autre ex-compagne.

À l’issue du jugement, la défense de Stéphane Plaza avait rapidement annoncé son intention de faire appel. Ce recours ouvrait la voie à un nouveau procès, désormais programmé sur plusieurs jours, signe de la sensibilité et de la complexité du dossier.

Pour Stéphane Plaza, ce rendez-vous judiciaire représente un moment décisif. Il s’agira non seulement de contester la condamnation prononcée en première instance, mais aussi de tenter de modifier durablement la perception d’une affaire qui a profondément affecté son image publique.

Une affaire aux lourdes conséquences médiatiques

Au-delà du terrain judiciaire, l’affaire a eu des répercussions immédiates sur la carrière de l’animateur. Après sa condamnation en première instance, M6 avait déprogrammé plusieurs émissions le mettant en avant.

Le dossier a également eu un impact sur le réseau Stéphane Plaza Immobilier, associé à son nom et à sa notoriété. De nombreuses agences se sont désolidarisées, quittant le réseau ou devenant Sixième Avenue.

La question est de savoir maintenant si le procès appel pourrait permettra à Stéphane Plaza ￼de laver son image, ou au contraire l’enfoncer un peu plus. Reponse cet été…