Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle en Belgique

Patrick Bruel fait l’objet d’une nouvelle plainte pour agression sexuelle, cette fois en Belgique. Déposée le 24 mars, elle concerne des faits présumés remontant à 2010, à Bruxelles.

La plaignante, présentée comme une attachée de presse travaillant alors dans le milieu du cinéma, affirme avoir été agressée dans le cadre de ses activités professionnelles autour du film Comme les cinq doigts de la main.

Des faits anciens, une plainte déposée aujourd’hui

Les faits dénoncés se seraient déroulés il y a plus de 15 ans. Cette plainte marque une nouvelle étape judiciaire dans un dossier déjà sensible, alors que plusieurs accusations visant le chanteur ont émergé ces derniers jours.

L’affaire prend une dimension particulière car elle dépasse désormais le cadre français, avec une procédure engagée en Belgique.

Patrick Bruel conteste fermement

Face à ces accusations, Patrick Bruel rejette catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Son entourage fait état d’un démenti ferme, alors que la pression médiatique s’intensifie autour du chanteur.

Une série d’accusations qui fragilise l’artiste

Cette nouvelle plainte arrive dans un contexte déjà lourd. Ces dernières semaines, plusieurs femmes ont pris la parole pour accuser Patrick Bruel de violences sexuelles.

Ces révélations successives ont ravivé les interrogations autour du chanteur, déjà confronté par le passé à des signalements ayant donné lieu à des investigations.

Il est à ce jour présumé innocent.