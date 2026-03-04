Harvey Weinstein, l’ancien producteur hollywoodien aujourd’hui âgé de 73 ans, doit être de nouveau jugé à partir du 14 avril prochain à Manhattan, dans l’État de New York, pour un chef d’accusation de viol en troisième degré qui n’avait pas abouti à un verdict lors du précédent procès. Cette date a été fixée ce mercredi par un juge de la Cour pénale de Manhattan, à l’issue d’une audience au cours de laquelle Weinstein s’est rendu au tribunal depuis sa détention.

La nouvelle procédure vise la seule accusation portée par l’actrice et coiffeuse Jessica Mann, qui affirme avoir été violée par Weinstein dans une chambre d’hôtel à New York en 2013. Lors du procès de 2025, les jurés n’étaient pas parvenus à un verdict unanime sur ce point, ce qui avait conduit à la déclaration de mistrial, procès nul, pour cette accusation précise. Le juge avait alors ordonné qu’un nouveau procès soit programmé ultérieurement.

La décision de renvoyer en jugement cette affaire ne remet cependant pas en cause la condamnation déjà prononcée contre Weinstein pour une agression sexuelle commise en 2006. Dans le procès de juin 2025, les jurés ont estimé que Weinstein avait forcé l’ancienne assistante de production Miriam Haley à subir un acte sexuel non consenti, ce qui avait donné lieu à une condamnation, tandis qu’un autre chef était acquitté. Le verdict sur la charge de viol contre Mann était demeuré en suspens.

L’ensemble de cette procédure est lié à l’annulation en 2024 par la Cour d’appel de New York de la condamnation initiale de Weinstein datant de 2020 pour viol et actes sexuels criminels, décision prise pour des erreurs de procédure lors de ce premier procès emblématique du mouvement #MeToo. À la suite de cette annulation, une nouvelle audience a été organisée en 2025, aboutissant au verdict partiel mentionné ci‑dessus.

Weinstein déjà été condamné à 23 ans de prison à New York et 16 ans en Californie

Weinstein, qui a déjà été condamné à 23 ans de prison à New York et à 16 ans en Californie dans des affaires distinctes de violences sexuelles, continue de purger ses peines. Il a récemment changé d’équipe de défense, s’adjoignant les services d’avocats reconnus pour leur rôle dans d’autres procès très médiatisés, alors que la préparation du nouveau procès sur le chef de viol se poursuit.

Weinstein fait face à de multiples recours juridiques liés à ses condamnations, notamment des appels dans les procédures en cours à New York et en Californie. Mais la validation du verdict concernant l’agression sexuelle de Miriam Haley demeure intacte et n’est pas effacée par la tenue de ce nouveau procès pour le chef de viol non résolu précédemment.