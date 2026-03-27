Gims mis en examen pour blanchiment aggravé

Après 48 heures de garde à vue, le chanteur a été placé sous contrôle judiciaire. L’enquête porte sur un dossier de blanchiment suivi à Paris.

Une enquête sur un réseau présumé de blanchiment d’argent

Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, a été mis en examen ce vendredi pour blanchiment aggravé puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. L’artiste de 39 ans est visé par une enquête sur un réseau présumé de blanchiment d’argent.

Le chanteur a été interpellé mercredi à son arrivée à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, avant d’être placé en garde à vue. Il a ensuite été entendu dans les locaux de l’Office national antifraude, à Ivry-sur-Seine. Sa garde à vue a duré 48 heures avant sa présentation à un juge.

Un contrôle judiciaire avec cautionnement

À l’issue de cette présentation, la justice a décidé de le mettre en examen et de le placer sous contrôle judiciaire. Cette mesure s’accompagne d’une obligation de verser un cautionnement, dont le montant n’a pas été rendu public.

Une affaire qui dépasse le seul artiste

L’enquête ne concerne pas uniquement Gims. Deux personnes de son entourage ont également été mises en examen dans ce dossier. Les faits exacts qui pourraient être retenus contre chacun devront désormais être précisés par la suite de l’instruction.