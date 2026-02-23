Booba sera jugé pour cyberharcèlement contre Magali Berdah

Le parquet de Paris a requis la tenue d’un procès contre le rappeur Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, pour des faits de cyberharcèlement visant Magali Berdah, fondatrice de l’agence d’influenceurs Shauna Events. Cette décision arrive après plusieurs plaintes déposées par l’entrepreneure, qui accuse le rappeur d’avoir orchestré une campagne de harcèlement en ligne contre elle.

Deux proches également concernés

La réquisition du parquet concerne non seulement Booba, mais aussi deux de ses proches, dont Grégory Zaoui, qui pourraient être poursuivis pour complicité devant le tribunal correctionnel.

Magali Berdah reproche au rappeur d’avoir tenté de nuire à son activité professionnelle, notamment en dissuadant des marques de collaborer avec son agence. Les faits allégués portent sur une utilisation coordonnée d’attaques en ligne et de messages diffusés sur les réseaux sociaux, provoquant un préjudice moral et économique important.

40,6 millions d’avoirs saisis

Dans le cadre de la procédure, le tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie à titre conservatoire de près de 40,6 millions d’euros sur les droits d’auteur et autres avoirs de Booba. Cette mesure vise à garantir le paiement éventuel de créances liées aux préjudices subis par Magali Berdah et par les sociétés qu’elle représente.