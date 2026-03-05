La chanteuse américaine Britney Spears a été interpellée par la police du comté de Ventura en Californie mercredi dans la soirée, après avoir été arrêtée pour conduite en état d’ivresse. L’arrestation a eu lieu aux alentours de 21h30 sur une route du comté, où les forces de l’ordre ont arrêté la chanteuse de 44 ans.

Britney Spears a été menottée sur place avant d’être placée en garde à vue, un processus qui s’est poursuivi jusqu’aux premières heures de jeudi matin. Elle a finalement été libérée vers 6 heures, toujours d’après le procès‑verbal cité par la presse américaine. La chanteuse doit comparaître devant un tribunal du comté de Ventura le 4 mai pour répondre des accusations de conduite en état d’ivresse.

Disparition du compte Instagram de Britney Spears

Peu après ces événements, le compte Instagram de Britney Spears a disparu du réseau social. Ce compte, où la star publiait régulièrement des vidéos qui préoccupent ses nombreux fans, n’est plus accessible depuis jeudi matin. Aucune déclaration publique n’a été faite par Britney Spears elle‑même concernant son arrestation ou la suspension de son profil Instagram.

Un parcours chaotique

La carrière de Britney Spears a été marquée par une longue période de tutelle exercée par son père, Jamie Spears, de 2008 à 2021. Cette tutelle, très médiatisée, s’est terminée il y a quelques années et a permis à la chanteuse de reprendre progressivement le contrôle de ses affaires financières et artistiques. Depuis la fin de la tutelle, Britney Spears s’est largement éloignée de la scène musicale, n’ayant pas sorti d’album depuis Glory en 2016

En janvier, Britney Spears avait annoncé via son compte Instagram, à l’époque encore actif, qu’elle prévoyait de remonter sur scène « très bientôt » au Royaume‑Uni et en Australie, tout en affirmant qu’elle ne se produirait « plus jamais » aux États‑Unis… Mais sera-t-elle en mesure de se produire tout court ? Ses fans attendent la réponse…