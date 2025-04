SANTÉ – Une simple habitude matinale pour se débarrasser des kilos en trop

Il n’est plus nécessaire de modifier toutes ses habitudes alimentaires pour perdre du poids. Parfois, un simple ajustement quotidien peut suffire à atteindre son objectif et à se débarrasser des kilos superflus. Selon un article publié sur Doctissimo, un changement matinal simple peut faire toute la différence.

La plupart d’entre nous pensent qu’il faut transformer radicalement son mode de vie pour perdre du poids : suivre un régime strict, faire du sport intensivement, et s’y tenir. Mais la science remet en question cette approche. Il n’est pas toujours nécessaire de suivre un régime ou de commencer un programme sportif intensif. Un petit changement matinal, à condition de s’y tenir chaque jour, peut devenir une routine bénéfique.

Quel est ce changement qui aide à perdre du poids ?

Il s’agit d’une habitude matinale quotidienne de 10 minutes : faire un peu d’exercice dès le réveil. Cela permet de réveiller le corps et de stimuler le métabolisme, qui s’active dès lors. En démarrant la journée par de simples exercices, on favorise la circulation sanguine et on réchauffe les muscles. Il ne s’agit pas de pratiquer un sport intense, mais plutôt de marcher pendant 10 minutes, de faire quelques exercices de cardio ou même de danser.

Pas besoin de se rendre à la salle de sport – ce qui, en soi, peut être une contrainte et un frein à la régularité. L’idée est justement de rendre cette habitude facile à intégrer au quotidien, sans contrainte.

Cette routine matinale aide à :

Réduire l’anxiété

Améliorer l’humeur

Augmenter le niveau d’énergie

Améliorer la concentration

Réguler l’appétit

Elle améliore aussi le fonctionnement cérébral en augmentant le flux sanguin vers le cerveau, ce qui facilite la prise de décisions et la concentration tout au long de la journée – et donc la capacité à faire les bons choix pour sa santé.

Quelle autre action peut renforcer la perte de poids ?

En complément des exercices matinaux, il est conseillé de prendre un petit-déjeuner riche en protéines, en fibres et en bonnes graisses. Les protéines sont essentielles à la perte de poids car elles procurent une sensation de satiété durable. Elles aident aussi à stabiliser la glycémie, à préserver la masse musculaire et à favoriser la combustion des graisses comme source d’énergie. Ce processus permet de brûler davantage de calories lors de la digestion et d’accélérer le métabolisme.

Par exemple, un bol de yaourt ou de lait, accompagné d’un fruit et d’une poignée de fruits secs non salés, constitue un petit-déjeuner idéal pour démarrer la journée de façon saine et efficace.