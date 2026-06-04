Obésité : une étude remet en cause le rôle central du manque d’activité physique

Pendant des années, la sédentarité a été présentée comme l’une des principales causes de l’explosion de l’obésité dans les pays développés. Pourtant, une étude internationale publiée dans la revue scientifique PNAS apporte un éclairage différent sur cette question de santé publique. Après avoir analysé les données de plus de 4.000 personnes réparties sur six continents, les chercheurs concluent que l’augmentation de l’apport calorique jouerait un rôle bien plus important que la baisse de l’activité physique dans la progression de l’obésité.

Les résultats montrent que les habitants des pays industrialisés dépensent globalement autant d’énergie que certaines populations vivant dans des sociétés beaucoup plus actives physiquement, comme les chasseurs-cueilleurs ou les communautés rurales traditionnelles. Selon les auteurs, la différence majeure réside davantage dans la quantité et la qualité des aliments consommés que dans le niveau d’exercice quotidien.

Les aliments ultra-transformés pointés du doigt

L’étude met particulièrement en cause la progression des aliments ultra-transformés dans les habitudes alimentaires modernes. Riches en sucres, en graisses saturées, en sel et souvent très caloriques, ces produits occupent une place croissante dans l’alimentation des pays développés. Les chercheurs observent une corrélation entre leur consommation et l’augmentation des taux de graisse corporelle au sein des populations étudiées.

Selon plusieurs spécialistes, cette évolution alimentaire expliquerait davantage la hausse des cas d’obésité que la seule diminution de l’activité physique. Les auteurs rappellent toutefois que le sport conserve un rôle essentiel pour la santé cardiovasculaire, le maintien de la masse musculaire, la prévention de nombreuses maladies chroniques et le bien-être psychologique.

Vers une nouvelle approche des politiques de santé publique

Ces conclusions pourraient conduire à une évolution des stratégies de prévention. Alors que les campagnes de santé publique mettent souvent l’accent sur la pratique sportive, plusieurs experts estiment désormais qu’une attention accrue doit être portée à la qualité nutritionnelle des aliments et à la réduction de la consommation de produits ultra-transformés.

Face à une épidémie mondiale qui continue de progresser, les chercheurs plaident pour des mesures favorisant une alimentation plus équilibrée, un meilleur accès aux produits frais et une information renforcée des consommateurs. Pour eux, la lutte contre l’obésité passe autant par le contenu de l’assiette que par l’activité physique, avec un rôle désormais central accordé à la nutrition dans les politiques de prévention.