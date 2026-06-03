Guyane : une campagne de vaccination lancée face à la progression du chikungunya

Les autorités sanitaires de Guyane ont annoncé le lancement d’une campagne de vaccination destinée à freiner la propagation du chikungunya, alors que l’épidémie connaît une forte accélération sur le territoire. L’Agence régionale de santé (ARS) a commandé 2.500 doses de vaccins afin de protéger en priorité les populations les plus exposées aux formes graves de la maladie.

Depuis le début de l’année, le virus transmis par les moustiques du genre Aedes circule activement dans le département. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 513 cas ont été confirmés au 28 mai, dont 101 ayant nécessité une hospitalisation. Les autorités sanitaires estiment que la situation épidémique est désormais entrée dans une phase de croissance rapide.

Les personnes les plus fragiles ciblées en priorité

La campagne de vaccination s’adressera principalement aux personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu’aux individus présentant des pathologies à risque. Les vaccins Vimkunya et Ixchiq, autorisés en France, seront proposés gratuitement sur prescription médicale dans le cadre de cette opération.

Parallèlement à la vaccination, les autorités poursuivent les actions de lutte contre les moustiques vecteurs de la maladie. Des opérations de destruction des gîtes larvaires, des campagnes de sensibilisation et des mesures visant à limiter les eaux stagnantes sont renforcées, notamment dans l’ouest de la Guyane où se concentre la majorité des cas recensés.

Bien que rarement mortel, le chikungunya peut provoquer d’importantes complications. Les autorités rappellent que de nombreux patients continuent de souffrir de douleurs articulaires plusieurs mois après l’infection. La dernière grande épidémie enregistrée en Guyane, en 2014, avait touché près d’un habitant sur cinq et entraîné plusieurs centaines d’hospitalisations pour des formes sévères.