Guadeloupe : un dispositif mobile pour accompagner les malades d’Alzheimer dans le sud Basse-Terre

Un accueil de jour itinérant destiné aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives a été inauguré samedi 21 février dans le sud Basse-Terre. Porté par l’établissement du Sacré-Cœur, ce dispositif vise à rapprocher l’offre de soins des patients souffrant notamment de la maladie d’Alzheimer, en s’appuyant sur des salles mises à disposition par plusieurs communes.

Concrètement, les municipalités de Basse-Terre, Baillif et Vieux-Habitants accueillent à tour de rôle les équipes soignantes, une à deux journées par commune selon les besoins. Les patients, orientés par leur médecin traitant après évaluation de leurs troubles cognitifs, bénéficient d’un accompagnement adapté. Un service de transport a également été mis en place afin d’aller chercher les participants à leur domicile.

Des soins au plus près des domiciles

Ce format mobile repose sur la mutualisation des moyens locaux et l’acquisition d’un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite. L’objectif affiché par la direction est d’accueillir jusqu’à dix personnes par journée d’activité, dans des espaces aménagés temporairement pour assurer un suivi thérapeutique et social.

La prise en charge financière peut être assurée via les mutuelles, assurances privées ou l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). À travers cette organisation itinérante, les responsables du projet entendent répondre aux difficultés d’accès aux structures spécialisées dans certaines zones du territoire et proposer une solution de proximité pour les familles confrontées à la dépendance liée aux troubles cognitifs.