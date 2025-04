SANTÉ – La maturité précoce  : un compliment ou un fardeau  ?

On entend souvent des adultes qualifier un enfant de « mature pour son âge ». Une remarque formulée avec bienveillance, mais selon le travailleur social clinicien Justin Fava William,

Même si cette expression se veut flatteuse, ses effets peuvent être négatifs.

Prendre des responsabilités d’adulte trop tôt

Cette maturité peut indiquer que l’enfant assume des responsabilités qui devraient normalement incomber à des adultes. William explique que l’enfant peut endosser des rôles parentaux ou similaires, comprenant des tâches physiques, émotionnelles ou mentales, comme payer les factures, préparer les repas, faire les courses ou même s’occuper de ses frères et sœurs – voire de ses propres parents.

Une enfance incomplète

La conseillère psychologique Maggie Lancioni souligne que la maturité précoce est souvent la conséquence de circonstances contraignantes :

« L’enfant ne choisit pas d’être mature. Il y est forcé pour survivre, répondre à ses besoins ou s’occuper des autres. »

Un enfant chargé de s’occuper de ses frères et sœurs n’aura ni le temps de jouer ni celui de cultiver ses passions. William ajoute :

« L’enfant jugé “mature” est souvent poussé dans des rôles d’adulte. On ne lui permet pas d’être spontané, de faire des erreurs ou d’expérimenter. »

Ce schéma limite l’enfant, l’obligeant à rester fort en permanence. Sans intervention, cela peut devenir un fardeau à l’âge adulte, où la personne se sent tenue d’être constamment responsable et solide.

L’apparence de maturité et la confiance des adultes

L’enfant qui agit avec maturité est souvent perçu comme fiable. Cela peut refléter une force intérieure, selon HuffPost, mais Lancioni met en garde :

« Les adultes admirent ces enfants parce qu’ils sont obéissants et faciles à gérer. » Pourtant, cette adaptation n’est pas un choix, mais un mécanisme de survie.»

Même si cela semble positif, cela impose un poids injuste à l’enfant.

Des effets qui se prolongent à l’âge adulte

Devenus adultes, ces enfants peuvent avoir des difficultés à demander de l’aide, à poser des limites et à adopter des comportements de suradaptation.

« Vous pouvez avoir du mal à faire confiance, à reconnaître vos besoins et vos émotions, et vous devenez plus vulnérable face aux troubles de la santé mentale », affirme Lancioni.

Elle souligne l’importance de prendre soin de soi — physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement — comme une manière de s’offrir l’amour qu’on n’a pas reçu dans l’enfance.

Elle recommande notamment le travail sur l’enfant intérieur, une approche thérapeutique qui vise à réactiver les aspects créatifs et spontanés de soi et à combler les manques affectifs du passé.

Comment protéger l’enfant du poids de la maturité précoce ?

Au lieu de qualifier un enfant de mature pour son âge, il est préférable de valoriser des comportements précis. Par exemple :

« J’ai aimé la façon dont tu as exprimé tes émotions. »

« J’admire ton autonomie, mais n’oublie pas que tu peux demander de l’aide quand tu veux. »

« C’est super que tu sois responsable, mais tu as aussi le droit d’être un enfant. »

Souvent, la maturité précoce est un fardeau qui écrase l’enfance. Dans ce cas, l’enfant brûle les étapes et manque des plaisirs essentiels de la vie — parce qu’il y est arrivé trop tôt… ou trop tard.