SANTÉ – Huit herbes et épices bénéfiques pour la digestion pendant l’été chaud

Pendant les mois d’été chauds et humides, le système digestif peut ralentir et devenir paresseux à cause de la chaleur et du stress. La meilleure façon de le soutenir est de renforcer la santé intérieure en consommant des aliments sains et riches en nutriments.

Selon le site The Health Site, les médecins recommandent la consommation d’herbes et d’épices durant les fortes chaleurs, car elles apaisent le corps et améliorent la santé digestive.

Voici huit herbes et épices couramment utilisées dans la cuisine indienne, qui favorisent la digestion et améliorent la santé générale :

Asafoetida (ou hing)

Elle possède des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les problèmes digestifs comme les ballonnements et les gaz. Vous pouvez l’ajouter à tous vos plats. Cannelle

Connue pour stimuler la digestion et soulager les nausées. Elle peut être ajoutée aux repas ou consommée sous forme de thé. Curcuma

Le curcuma contient de la curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires qui apaise le système digestif, en particulier l’estomac. On peut l’incorporer aux plats ou le boire en infusion. Cumin

Les graines de cumin aident à stimuler la digestion et à réduire les ballonnements. Ajoutez-les à vos plats ou préparez de l’eau infusée au cumin. Coriandre

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, la coriandre peut aider à soulager les troubles digestifs comme les gaz et les ballonnements. Vous pouvez l’utiliser en graines dans vos plats ou en infusion. Gingembre

Cette épice puissante est aussi un anti-inflammatoire naturel. Elle calme le système digestif et soulage les nausées. À consommer râpée dans les plats ou en tisane. Menthe

Rafraîchissante, surtout en été, la menthe stimule la digestion et soulage les indigestions. Ajoutez des feuilles fraîches à vos plats ou préparez un thé à la menthe. Graines de fenouil

Elles aident à réduire les ballonnements et les gaz. En Inde, on les mâche souvent après les repas ou on en fait une infusion.

Ces herbes et épices ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi précieuses pour soutenir votre digestion et votre bien-être pendant les périodes de forte chaleur.